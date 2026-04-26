26 апреля, 17:52

Аракчи прибудет в Москву для переговоров о конфликте на Ближнем Востоке

Обложка © ТАСС / ЕРА / MARTIAL TREZZINI

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в понедельник прибудет в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщил посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали.

Цель поездки — проведение консультаций с российским руководством. Иранский дипломат намерен обсудить текущий статус международных переговоров, возможность прекращения огня и другие события, связанные с затяжным ближневосточным конфликтом.

Визит Аракчи подчёркивает растущую роль Москвы как посредника в урегулировании кризисов на Ближнем Востоке. Ожидается, что одним из главных вопросов станет ситуация в секторе Газа и Ливане, где влияние Тегерана остаётся значительным.

Россия, в свою очередь, неоднократно призывала стороны к деэскалации и подчёркивала необходимость дипломатического решения.

В МИД Ирана исключили отправку обогащённого урана в США

Ранее Life.ru писал, что Иран обозначил жёсткие рамки для возобновления диалога с США. В разговоре с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан подчеркнул: Тегеран не сядет за стол переговоров, если будет чувствовать давление.

Дарья Денисова
