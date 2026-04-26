«Динамо» продлило контракт с Желько Бувачем до 2029 года

Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт со спортивным директором Желько Бувачем. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с боснийским специалистом рассчитано до 2029 года.

Ранее стало известно, что бразильский легионер московского «Динамо» Рубенс Диас из-за травмы правого голеностопа пропустит остаток сезона. На поправку ему потребуется около восьми недель. Футболист получил повреждение в матче 25-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (1:1); в текущем чемпионате он провёл 20 встреч.