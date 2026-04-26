Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 18:14

В Риме на антифашистском марше произошли конфликты из-за флагов Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

В Риме на антифашистском марше, прошедшем 25 апреля, вспыхнули стычки из-за украинских флагов. Об этом сообщает la Repubblica.

В начале демонстрации представители леворадикальной организации Cambiare Rotta напали на группу активистов из движений +Europa и Radicali Italiani, пришедших с палестинскими и украинскими символами. Нападавшие, которые считают киевский режим нацистским, срывали украинские флаги и выкрикивали: «Уберите фашистов с марша!».

Против сторонников киевского режима также применили перцовый баллончик. Кроме того, как пишет газета Leggo, в тот же день в итальянском городе Болонья пожилого мужчину с украинским флагом не допустили к участию в акции.

В Киеве родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг

Ранее шествие в честь 81-й годовщины освобождения Италии от фашизма обернулось скандалом: колонну «Еврейской бригады» пришлось выводить под полицейским сопровождением. Им заблокировали путь палестинские активисты и левые — свистели и не пропускали. Силовики увели группу с основной части маршрута.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
