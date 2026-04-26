На Белгородчине при атаках ВСУ пострадала женщина, повреждены соцобъекты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о массированных атаках украинских беспилотников, в результате которых пострадала мирная жительница и повреждены десятки объектов.

В Краснояружском округе дрон атаковал сельхозпредприятие. Сотрудница получила баротравму, но после осмотра врачей от госпитализации отказалась. Повреждены фасад и входная группа.

В Белгороде беспилотник ударил по социальному объекту — пострадала кровля. В Шебекино повреждены легковой автомобиль, автобус и также кровля соцобъекта. В селе Ржевка посечён кузов грузовика, есть повреждения у легкового автомобиля и частного дома. В Новой Таволжанке огнём уничтожен частный дом, а в Архангельском после обстрела выбиты окна и повреждён забор.

В Грайворонском округе повреждены соцобъект, гаражи и два частных дома. В селе Гора-Подол пострадали автомобиль, три частных дома. В Замостье дрон сдетонировал у дома — выбито окно.

Также повреждения зафиксированы в Белгородском, Ракитянском и Яковлевском округах. Повреждены коммерческий объект, автомобили и автобус социального учреждения, посечены фасады и кровли.

