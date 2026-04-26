Россия выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по борьбе

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы по борьбе в столице Албании Тиране с лучшим результатом. В копилке команды — 19 медалей: 8 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых.

В греко-римской борьбе россияне взяли два золота, серебро и бронзу. В женской борьбе — два серебра и четыре бронзы. В вольной борьбе — шесть золотых, одно серебро и две бронзы.

Россияне выступали на турнире под флагом Объединённого мира борьбы.

Золотые медали для России выиграли: Эмин Сефершаев (весовая категория до 55 кг) и Сергей Емелин (до 63 кг) в вольной борьбе, а также Заур Угуев (до 61 кг), Башир Магомедов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) в греко-римской.

Российский спорт постепенно возвращается на международную арену в полноценном статусе. Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв ранее сообщил, что с начала 2026 года государственный гимн страны звучал на чужих стадионах уже 42 раза.