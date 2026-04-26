Актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Пангаев умер в 74 года

На 75-м году жизни скончался Александр Пангаев — актёр, каскадёр и мастер спорта по спортивной гимнастике. Портал «Кино-театр.ру» сообщает, что он ушёл из жизни 21 апреля.

Пангаев с 1984 года работал на киностудии «Ленфильм», где исполнял трюки и появлялся на экране. Дебютировал в 1986-м в двухсерийной ленте «Как стать звездой». Всего в фильмографии — 74 проекта.

Зрители запомнили его по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Вербное воскресенье», а также в картине Фёдора Бондарчука «Сталинград».

Причина смерти не уточняется. Прощание с артистом пройдёт в закрытом режиме.

