26 апреля, 20:25

Актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Пангаев умер в 74 года

Александр Пангаев. Обложка © kino-teatr.ru

На 75-м году жизни скончался Александр Пангаев — актёр, каскадёр и мастер спорта по спортивной гимнастике. Портал «Кино-театр.ру» сообщает, что он ушёл из жизни 21 апреля.

Пангаев с 1984 года работал на киностудии «Ленфильм», где исполнял трюки и появлялся на экране. Дебютировал в 1986-м в двухсерийной ленте «Как стать звездой». Всего в фильмографии — 74 проекта.

Зрители запомнили его по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Вербное воскресенье», а также в картине Фёдора Бондарчука «Сталинград».

Причина смерти не уточняется. Прощание с артистом пройдёт в закрытом режиме.

Названа причина смерти легендарного ведущего «Радионяни» Льва Шимелова
Ранее сообщалось, что ушёл из жизни Алексей Пиманов, бессменный ведущий программы «Человек и закон». Ему было 64 года. Причиной смерти стало сердечное недомогание.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Артём Гапоненко
