26 апреля, 20:37

ERR: Эстонский патрульный катер из-за неисправности зашёл в российские воды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Патрульный катер M-32 Департамента полиции и погранохраны Эстонии оказался в российской акватории. Инцидент случился накануне в районе Нарва-Йыэсуу. Об этом сообщает гостелерадио прибалтийской страны ERR со ссылкой на ведомство.

У судна возникла техническая неисправность, а сильный ветер не позволил удержаться на месте даже с помощью якоря. Трёх членов экипажа вместе с катером отнесло на территорию России.

Эстонская сторона сообщила о случившемся российским пограничникам. Спустя примерно 15 минут экипаж M-32 справился с ситуацией и вернулся в родные воды. Пострадавших и повреждений нет.

Посидели по-поросячьи: Эстонцы собрались в Тарту, чтобы похрюкать за еду
Ранее сообщалось, что Эстония вызвала российского дипломата из-за ледокола «Мурманск». В МИД страны заявили, что судно якобы вошло в территориальные воды страны без разрешения.

Артём Гапоненко
