Убийца дизайнера в Москве оказался должен более 560 тысяч рублей

Подозреваемый в убийстве женщины-дизайнера в офисе на западе Москвы имел крупные долги. Мужчина задолжал по кредитам и штрафам более 565 тысяч рублей. Эти данные содержатся в материалах судебных приставов, пишет РИА «Новости».

С 2019 года в отношении подозреваемого возбудили 52 исполнительных производства. Шесть из них прекратили — приставы не нашли активы должника. Основную часть взысканий составляют неоплаченные штрафы ГИБДД — 166 тысяч рублей.

Также мужчина должен 22 тысячи рублей по штрафам других ведомств. В этом году с него начали взыскивать кредитные долги — более 350 тысяч рублей. Ещё 7 тысяч рублей — долг по ЖКХ. Плюс штраф в 11 тысяч рублей за просрочку оплаты административного взыскания. С мужчины также взыскивают исполнительский сбор — 6 тысяч рублей.

Напомним, бывший заключённый жестоко убил 36-летнюю женщину-дизайнера в её офисе на улице Верейской. Мужчина одержим холодным оружием. При обыске у 43-летнего Михаила С. нашли коллекцию японских мечей, мачете и ножей. С этим арсеналом он тренировался дома.