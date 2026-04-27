26 апреля, 22:21

В Татарстане задержали мужчину, устроившего пальбу по соседям

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Альметьевске полиция задержала участников конфликта со стрельбой. Один человек получил ранение из пневматического оружия. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

По предварительным данным, накануне между людьми произошла ссора. После один из участников конфликта достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону обидчиков.

«В результате пострадал один человек. После оказания медицинской помощи он был отпущен»,приводит комментарий пресс-службы РИА «Новости».

Участники инцидента сейчас находятся в отделе полиции. Сотрудники МВД проверяют все обстоятельства произошедшего. По какой статье возбудят дело, станет известна после завершения проверки.

Напомним, ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по соседям во дворе на улице Чернышевского. Камера наблюдения записала момент нападения. На записи видно, как к группе людей у подъезда подбегает мужчина в медицинской маске. В руке у него пистолет. Затем раздаются выстрелы.

BannerImage
Лия Мурадьян
