Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 23:23

Земля ушла из-под ног: Мощный оползень в Нижегородской области раздавил дома жителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danita Delimont

Мощный оползень нанёс серьёзный урон жилой застройке в селе Ендовищи Краснооктябрьского района Нижегородской области. Как сообщает телеграм-канал Ni Mash, огромная масса грунта буквально раздавила стены домов, оставив на земле глубокие разломы, напоминающие последствия сильного землетрясения.

В нижегородском селе Ендовищи мощный оползень разрушил дома и оставил жителей без газа и воды. Видео © Telegram / Ni Mash

На двух пострадавших улицах было экстренно прекращено газоснабжение – срок отключения составляет трое суток. Также коммунальные службы приступили к перекрытию подачи воды.

Власти региона обещают восстановить коммуникации к завтрашнему дню.

Беда не приходит одна: Чечне и Дагестану после паводков грозит сход грунта
Ранее Life.ru писал, что в Дагестане оползень разрушил три частных дома. Из двух соседних строений, оказавшихся под угрозой, эвакуировали 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

