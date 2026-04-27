Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 23:17

Критиковавшего Украину чиновника Пентагона уволили за слив секретов женщине из приложения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Главу отдела радиационно-химической безопасности Пентагона Эндрю Хагга уволили за разглашение секретной информации женщине, с которой он познакомился в приложении для знакомств. Об этом 26 апреля сообщает CBS.

Видео, на котором Хагг разглашает ряд секретных вопросов, касающихся Пентагона, было снято скрытой камерой и опубликовано журналистом-расследователем Джеймсом О’Кифом в соцсети X.

В ходе беседы Хагг рассказал о наличии у США запасов нервно-паралитического вещества зарин, а также упомянул лабораторию в штате Мэриленд, где с ним работают. Он затронул тему процедур передачи кодов активации ядерного оружия, а также высказался о потерях среди гражданского населения в ходе военных операций, назвав их «сопутствующим ущербом».

В Пентагоне подтвердили, что Хагг отправлен в административный отпуск на время проведения расследования.

Ранее Life.ru писал, что Эндрю Хагг попал на скрытую камеру с обвинениями Украины в воровстве американской помощи. Тогда чиновник рассказывал, как украинские власти покупали себе дома и машины за сотни тысяч долларов, выделенных американской стороной.

BannerImage
Юния Ларсон
