Эффект домино: Эпичная авария на гонке NASCAR попала на видео

Массовая авария произошла на гонке NASCAR, которая проходила на суперспидвейной трассе Талладега в Линкольне, штат Алабама. На 115-м круге Кубка серии Росс Честейн задел машину Буббы Уоллеса, и начался хаос.

Одна за другой машины влетали в бетонные блоки и друг в друга. Минимум 27 спорткаров получили повреждения.

К счастью, серьёзных травм никто не получил. Все гонщики вышли из кабин самостоятельно и после осмотра медиков отправились в боксы. Фанаты в соцсетях уже называют этот заезд одним из самых зрелищных в истории NASCAR.

В итоге победу одержал Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле»). Этот успех стал для него первым в NASCAR Cup Series. Второе и третье места заняли Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») и Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле»).

Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») остаётся лидером общего зачёта, имея 484 очка. За ним — Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») и Райан Блейни (Team Penske / «Форд»), у которых 374 и 344 очков соответственно.

