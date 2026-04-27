На Украине сообщили о серии взрывов в Одессе
Вечером 27 апреля в Одессе прогремела серия взрывов. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и очевидцев.
Вскоре после этого в Одесском районе была объявлена воздушная тревога. Информации от официальных источников пока не поступало.
Ранее сообщалось, что российская армия поразила объекты энергетики и хранения БПЛА ВСУ в 140 районах. В Минобороны РФ уточнили, что применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
