На Украине сообщили о серии взрывов в Одессе

Вечером 27 апреля в Одессе прогремела серия взрывов. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и очевидцев.

Вскоре после этого в Одесском районе была объявлена воздушная тревога. Информации от официальных источников пока не поступало.

Ранее сообщалось, что российская армия поразила объекты энергетики и хранения БПЛА ВСУ в 140 районах. В Минобороны РФ уточнили, что применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.