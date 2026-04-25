В Днепропетровске прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

В настоящее время в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Детали происшествия и возможные цели ударов не уточняются. Информация о пострадавших и разрушениях также отсутствует.

Местные жители сообщают о серии хлопков в разных районах города. Официальные власти пока не комментировали ситуацию.

Ранее Life.ru писал, что генерал-майор пообещал жёсткий ответ на атаки дронов ВСУ по Екатеринбургу и Челябинску. По его словам, ВС РФ продолжат наносить удары по энергообъектам, складам вооружения и цехам сборки беспилотников на Украине.