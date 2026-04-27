Танкисты «Южной» группировки войск на Константиновском направлении нанесли точечный удар по позициям украинских формирований. Как сообщил РИА «Новости» командир танка с позывным Губернатор, цель была выявлена в ходе воздушной разведки, после чего российские танкисты выдвинулись на закрытую огневую позицию.

«Снаряд попал в место хранения боекомплекта, произошла детонация. В результате здание было разрушено, противник уничтожен», – рассказал Губернатор.

Танкист подчеркнул, что точное взаимодействие с разведкой позволяет эффективно поражать цели. Благодаря слаженной работе экипажа и своевременному обнаружению позиций противника российские военные наносят максимальный урон и минимизируют риски для собственных подразделений.

Тем временем на Добропольско-Красноармейском направлении отличился ещё один российский военный. Ранее Life.ru писал, что боец штурмового отряда в одиночку уничтожил три опорных пункта ВСУ с помощью взрывных устройств. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, на линии соприкосновения сейчас совершенно иная ситуация – повсюду беспилотники, перемещаться крупными группами практически невозможно, поэтому каждый такой эпизод становится примером настоящей храбрости.