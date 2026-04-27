Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 01:50

Во Владивостоке дети нашли человеческую руку возле школы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во Владивостоке дети обнаружили человеческую руку рядом со школой №6. Инцидент произошёл на Эгершельде — на улице Сипягина, 22. Рядом с девятиэтажкой, через дорогу от учебного заведения, школьники заметили странный предмет. Это оказались не скелетированные останки, а отделённая от тела человеческая рука.

По факту обнаружения фрагмента тела следователи СКР по Приморью возбудили уголовное дело. В пресс-службе ведомства подтвердили, что дело открыто по статье об убийстве — часть 1 статьи 105 УК РФ.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Кому принадлежит рука, каким путём её отделили и что с самим человеком, определит экспертиза.

Тело человека обнаружено в люке на северо-востоке Москвы
Тело человека обнаружено в люке на северо-востоке Москвы

Ранее в Холмском районе Сахалинской области обнаружили тело мужчины в кабине экскаватора. Инцидент случился на трассе Южно-Сахалинск — Холмск. Следователи осмотрели место происшествия. Они не нашли признаков насильственной смерти.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar