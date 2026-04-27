На Камчатке киллер получил 13 лет тюрьмы за госизмену в пользу Украины

Камчатский краевой суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о госизмене. Мужчина получил 13 лет за передачу противнику сведений о российских военных и технике. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ.

Осуждённый будет отбывать срок по статье 275 УК РФ в колонии строгого режима. Дополнительно мужчина выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

По данным ФСБ, фигурант с 2002 года поддерживал тайно контактировал с представителем правоохранительных органов Украины. Он передал через мессенджер данные о нескольких российских военнослужащих. Также мужчина отправил фото техники, которую применяют в зоне специальной военной операции.

У осуждённого богатая криминальная биография. Его судили на Украине за заказное убийство сотрудника СБУ. Мужчина участвовал в вооружённых конфликтах на территории стран ближнего зарубежья. При обыске оперативники изъяли у него охотничье ружьё, травматический пистолет и боеприпасы. Также нашли книги и документы по тактике боевых подразделений и методике ухода от полиграфа.

Ранее бывшую сотрудницу пермского оборонного предприятия приговорили к 12,5 годам за госизмену. Пермячка передавала иностранным спецслужбам секретные сведения об оборонно-промышленном комплексе.