Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 03:06

На Камчатке киллер получил 13 лет тюрьмы за госизмену в пользу Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pro.Sto

Камчатский краевой суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о госизмене. Мужчина получил 13 лет за передачу противнику сведений о российских военных и технике. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ.

Осуждённый будет отбывать срок по статье 275 УК РФ в колонии строгого режима. Дополнительно мужчина выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

По данным ФСБ, фигурант с 2002 года поддерживал тайно контактировал с представителем правоохранительных органов Украины. Он передал через мессенджер данные о нескольких российских военнослужащих. Также мужчина отправил фото техники, которую применяют в зоне специальной военной операции.

У осуждённого богатая криминальная биография. Его судили на Украине за заказное убийство сотрудника СБУ. Мужчина участвовал в вооружённых конфликтах на территории стран ближнего зарубежья. При обыске оперативники изъяли у него охотничье ружьё, травматический пистолет и боеприпасы. Также нашли книги и документы по тактике боевых подразделений и методике ухода от полиграфа.

Мужчина за 7 тысяч продал фото воинской части и отправился в тюрьму на 13 лет

Ранее бывшую сотрудницу пермского оборонного предприятия приговорили к 12,5 годам за госизмену. Пермячка передавала иностранным спецслужбам секретные сведения об оборонно-промышленном комплексе.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar