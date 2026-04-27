27 апреля, 03:18

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Монреаль» в плей-офф НХЛ

Обложка © Х / Tampa Bay Lightning

Обложка © Х / Tampa Bay Lightning

«Тампа-Бэй» сравняла счёт в серии первого раунда Кубка Стэнли. В гостевом матче с «Монреалем» команда проигрывала 0:2, но смогла переломить ход встречи и вырвать победу — 3:2.

Джейк Гюнцель и Брэндон Хагель (оформивший дубль) принесли победу гостям. Никита Кучеров отдал две голевые передачи. Для российского нападающего они стали знаковыми: теперь в его активе 177 очков в плей-офф.

Это позволило Кучерову обойти Сергея Фёдорова (176) и занять чистое второе место среди российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли.

Следующий, пятый матч серии, пройдёт в Тампе в ночь на 30 апреля. Сейчас счёт в противостоянии — 2:2.

Кучеров вошёл в топ-20 лучших бомбардиров в истории плей-офф НХЛ

Напомним, в прошлом матче серии Кучеров спровоцировал вратаря «Монреаль Канадиенс». Голкипер Якуб Добеш не сдержал эмоций и получил двухминутный штраф за удар форварда.

Артём Гапоненко
