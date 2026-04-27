Отдыхаем почти половину месяца: Сколько выходных ждёт россиян в мае

Грядущий май станет настоящим подарком для всех, кто устал от рабочей рутины. Как подсчитал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, из 31 календарного дня весеннего месяца на отдых придётся 12 дней. Работать же придётся 19 дней.

Два главных праздника страны – 1 Мая и 9 Мая – обеспечили россиянам продолжительные передышки. Праздник Весны и Труда выпадает на пятницу, поэтому сразу за ним следуют два законных выходных. В сумме с учётом переносов первые майские каникулы продлятся четыре дня подряд – с 1 по 4 мая включительно.

День Победы в этом году выпадает на субботу. По трудовому законодательству выходной день переносится на ближайший рабочий – понедельник 11 мая. Таким образом, вторые майские праздники также дадут россиянам три дня отдыха подряд – с 9 по 11 мая. После этого остаток месяца пройдёт в обычном рабочем режиме с короткой четырёхдневной неделей с 12 по 15 мая.

Эксперт обратил внимание, что такая щедрая на выходные конфигурация мая – результат удачного календарного расклада и грамотных переносов праздничных дней. В итоге получается, что почти 40% месяца россияне будут отдыхать, передаёт РИА «Новости».

