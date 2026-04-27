США потопили катер в Тихом океане, обвинив экипаж в наркоторговле

Американские военные нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, которое якобы использовалось для перевозки наркотиков. В результате операции погибли три человека. По данным Южного командования ВС США, атака была проведена 26 апреля.

«По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединённая оперативная группа «Южное копьё» 26 апреля нанесла смертоносный удар по судну», — говорится в сообщении.

Военные США уточнили, что решение было принято на основе разведданных. По их информации, судно двигалось по известному маршруту контрабанды наркотиков в регионе.

Ранее Вооружённые силы США атаковали судно в Карибском море, который также якобы использовали наркоторговцы. Судно, по утверждению разведки, двигалось вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море.