25 апреля, 02:57

США атаковали лодку предполагаемых участников наркотрафика в Тихом океане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Соединённые Штаты атаковали лодку предполагаемых участников наркотрафика на востоке Тихого океана. В результате удара погибли два человека. Такой информацией делится южное командование Минобороны США.

Удар американских военных по лодке предполагаемых участников наркотрафика в Тихом океане. Видео © X / U.S. Southern Command

«Разведка подтвердила, что плавсредство перемещалось по путям наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по перевозке наркотиков», — сказано в сообщении, которое опубликовало командование в соцсети X.

Подчёркивается, что двое мужчин — предполагаемых участников транспортировки запрещённых веществ — погибли во время операции. Никто из военнослужащих ВС США не пострадал.

США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане, убиты три человека

Также недавно Вооружённые силы США атаковали судно в Карибском море. Американские военные считают, что его использовали наркоторговцы. В результате удара погибли три человека. Разведка подтвердила, что судно двигалось вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика.

Виталий Приходько
