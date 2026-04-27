«Фиксируем усиление давления»: Турецким банкам угрожают вторичными санкциями из-за России

Запад усилил давление на турецкие банки, которые работают с Россией, и предупреждает их о последствиях. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в одном из государственных банков Турции.

«Мы фиксируем усиление давления со стороны западных финансовых регуляторов и партнёров, которые требуют более строгого контроля за транзакциями, связанными с Россией, и предупреждают о рисках вторичных санкций», — сказал источник.

По его словам, речь идёт и о формальных проверках, и о неофициальных сигналах, которые заставляют банки действовать осторожнее с российскими клиентами.

В посольстве России в Турции отмечали, что западные санкции мешают банковским расчётам между странами. Москва и Анкара постоянно на связи, чтобы найти решение. Как сообщил источник в турецких госорганах, госбанки Турции пока не получали указаний от Центробанка, как решать проблемы с платежами России, но расчёты по госпроектам продолжаются.

Раньше сообщалось, что турецкие отели ждут в 2026 году от 4,5 до 6 миллионов российских туристов. Но точных прогнозов дать нельзя из-за конфликта на Ближнем Востоке. Нынешняя геополитическая обстановка и возможные военные действия мешают строить чёткие планы. Поэтому на 7 или 8 миллионов туристов Турция пока не рассчитывает.