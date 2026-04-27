ФИО, реклама, оскорбления: За какие сообщения в домовом чате могут подать в суд

Публиковать в домовом чате персональные данные соседей (ФИО, номера квартир, телефоны, фотографии, сведения о долгах), оскорбления, клевету, рекламу услуг и информацию о частных конфликтах категорически запрещено, предупредил в беседе с RT юрист Александр Хаминский.

По его словам, разглашение персональных данных — это неправомерная передача или раскрытие конфиденциальной информации третьим лицам без согласия субъекта, а домовой чат считается публичным пространством, поэтому все сообщения в нём могут быть использованы в суде в качестве доказательств. Съёмка соседей (включая детей), их машин или квартир с последующим размещением в общем чате также незаконна.

«Например, столь любимое мероприятие управляющих компаний по публикации квартир с указанием сумм задолженности считается незаконным распространением персональных данных и повлечёт за собой ответственность», — подчеркнул эксперт.

Кстати, за такие нелицеприятные выражения в домовом чате, как, например, «свинья», «вор» или «мошенник», соседи могут подать на человека в суд.