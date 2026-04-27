27 апреля, 06:37

Мужчина получил ожоги лица, рук и ног в результате атаки ВСУ в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Курской области в результате атаки пострадал местный житель. Инцидент произошёл в деревне Долгие Буды Беловского района. По словам губернатора Александра Хинштейна, 64-летний мужчина получил ожоги лица, рук и ног.

«В результате атак в деревне Долгие Буды Беловского района ранен местный житель. У 64-летнего мужчины термический ожог лица, рук и ног. Он в тяжёлом состоянии», — написал глава региона в своём канале на платформе Max

Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказывают необходимую помощь и пытаются стабилизировать его состояние.

Кроме того, зафиксированы повреждения в других населённых пунктах. В посёлке Колячек Хомутовского района выбиты стёкла в двух квартирах. Также атака затронула агроферму «Рыльская» в деревне 1-е Яньково. Там повреждены зернохранилище и перегрузочное оборудование.

Минобороны: ПВО за ночь сбила три дрона ВСУ в небе над Брянской областью
Минобороны: ПВО за ночь сбила три дрона ВСУ в небе над Брянской областью

Ранее сообщалось о пяти пострадавших при ударе украинского FPV-дрона по автобусу в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Их госпитализировали.

Андрей Бражников
