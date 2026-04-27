Дроны с бомбами и пистолеты: ФСБ показала содержимое смертоносного схрона убитых диверсантов

Федеральная служба безопасности РФ показала кадры содержимого тайника в Коми, откуда диверсанты доставали дроны и оружие, намереваясь атаковать нефтяное предприятие. Кадры публикует пресс-служба ведомства. Подозреваемые были ликвидированы при попытке оказать вооружённое сопротивление.

Содержимое схрона в Коми. Фото © ФСБ России

«В ходе осмотра места происшествия изъяли два БПЛА с боевой частью, снаряжённой взрывчаткой иностранного производства, два пистолета Макарова, а также телефоны», — отметили в ФСБ.

Поимка диверссантов в Коми. Фото © ФСБ России

В ведомстве также показали кадры задержания подозреваемых. Когда преступники заметили правоохранителей, они открыли огонь. В ходе перестрелки их ликивдировали. В найденных у них телефонах обнаружена переписка с зарубежными кураторами. В голосовых сообщениях заказчик детально рассказывает, как подложить бомбу у стен предприятия и сколько потребуется взрывоопасной смеси. Он называет предстоящую диверсию «обычной движухой».

Напомним, сотрудники ФСБ России предотвратили попытку атаки беспилотников на нефтяной объект в Республике Коми. Операция прошла в городе Ухта. Двое граждан России действовали по заданию иностранных спецслужб. Они извлекли из заранее подготовленного тайника два дрона с боевыми частями, планируя подрыв предприятия. Также силовики нашли в схроне другое оружие и средства связи. Возбуждено уголовное дело о подготовке диверсии.