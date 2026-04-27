На «Госуслугах» появится кнопка для жалобы на ошибки с VPN

На портале Госуслуги появится специальная кнопка для жалоб на ошибочные уведомления о включённом VPN. Об этом сообщили в Минцифры.

Нововведение планируют запустить в ближайшее время. Речь идёт о ситуациях, когда сервисы ошибочно фиксируют VPN-соединение и ограничивают доступ, даже если пользователь его не использует. В таких случаях гражданам предложат отправлять обращения через новый инструмент.

В министерстве также отметили, что многие отечественные онлайн-сервисы блокируют доступ при активном VPN ради защиты данных.

Пользователям, которые сталкиваются с ложными уведомлениями, рекомендовано обращаться в техподдержку конкретных платформ. В ведомстве добавили, что часть VPN-сервисов не гарантирует безопасность и может использоваться злоумышленниками для перехвата информации и трафика.

Ранее в Госдуме предложили создать список «белых VPN», чтобы упросить работу бизнеса и самозанятых. По мнению автора инициативы, полная блокировка создаёт риски для корпоративной безопасности. При этом мобильный интернет стоит оставить доступным проверенным пользователям, чьи номера телефонов подтверждены на «Госуслугах».