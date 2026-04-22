Роскомнадзор сообщил, что не ограничивает корпоративные VPN
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer
В России не ограничивается использование VPN в корпоративных целях, заявили в Роскомнадзоре.
«Использование сетевых протоколов шифрования для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается», — заявили в ведомстве ТАСС.
Напомним, ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с использованием VPN-сервисов в России, отметив, что никакой ответственности за применение таких технологий в настоящее время не установлено.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.