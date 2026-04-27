Комета C/2025 R3 прошла мимо Земли и навсегда покинет солнечную систему

Последние три дня астрономы и любители космоса наблюдали редкое и красивое зрелище. На снимках с телескопа LASCO было видно, как между Землёй и Солнцем, почти точно по прямой линии, на расстоянии 75 миллионов километров от нашей планеты, неторопливо прошла комета C/2025 R3 (PanSTARRS).

Видео © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Эту комету открыли только в сентябре прошлого года. До этого о ней ничего не было известно. Учёные считают, что она прилетела к нам из облака Оорта — огромного скопления комет и астероидов, которое находится на расстоянии около одного светового года от Земли. При этом облако всё ещё считается частью Солнечной системы.

Сейчас C/2025 R3 — самая яркая комета среди примерно сотни подобных тел, которые можно найти на небе (правда, большинство из них видны только в очень мощные телескопы). В топе она пробудет ещё как минимум месяц, всё это время постепенно удаляясь от Земли.

Дальнейшая судьба кометы одновременно грустная и вдохновляющая. Расчёты показывают: Солнце выбрасывает её из Солнечной системы навсегда. Её траектория при прохождении разомкнулась, и сейчас она пролетает мимо нашей планеты и светила в последний раз. Впереди у неё — десятки миллионов лет в пустоте. Но когда-нибудь, почти наверняка, она встретится с другими звёздами и другими солнечными системами.

На Земле тем временем наступает «мёртвый» кометный сезон. Два ярких объекта с разной судьбой — комета C/2026 A1, которая погибла на Солнце, и комета C/2025 R3, которая навсегда улетает прочь, — подарили зрелищное начало года.

Ранее американские учёные предположили, что комета 3I/ATLAS, которую иногда называют «инопланетным кораблём» из-за её необычного происхождения, могла возникнуть прямо в открытом космосе, а не в составе какой-либо звёздной системы. Исследования показали, что в этой комете дейтерия (редкой разновидности водорода) в 30 раз больше, чем у комет, которые сформировались внутри нашей Солнечной системы.