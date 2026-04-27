Минобороны проверит каждый случай принуждения к подписанию контрактов

Все жалобы на возможное принуждение к подписанию контрактов с Минобороны будут тщательно проверяться. Для обращений предусмотрены специальные каналы связи, сообщили в МО РФ.

«В случае выявления каких-либо случаев принуждения человека к подписанию контракта в военном ведомстве работает горячая линия и электронная приёмная. Каждый случай будет индивидуально рассмотрен», — указали в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что любой гражданин может направить обращение через горячую линию или электронную приёмную и получить рассмотрение своей ситуации в индивидуальном порядке.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала 2026 года более 80 тысяч человек заключили контракты с Минобороны на участие в специальной военной операции. При этом в 2025 году в ряды ВС РФ вступили, по его словам, более 400 000 контрактников.