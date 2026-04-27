В населённом пункте Любицкое под Запорожьем российская авиация накрыла тяжёлыми фугасными бомбами командный пункт 210-го отдельного штурмового полка ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

Кроме стратегических объектов, бомбы легли и по позициям пехоты. Эффективность прилёта подтвердили российские силовые структуры.

Ранее Life.ru сообщал, что расчёты тяжёлых огнемётных комплексов ТОС-1А «Солнцепек» группировки «Север» нанесли результативный удар по вражеским позициям в Харьковской области. Благодаря прицельной работе были уничтожены хорошо укреплённые опорные пункты ВСУ, оборудованные в лесных массивах.