Медведев: С начала года контракт с ВС РФ заключили более 80 тысяч человек

Более 80 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы с начала 2026 года. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА «Новости».

Он уточнил, что к этому числу добавляются и добровольцы. Он подчеркнул, что речь идёт о масштабном пополнении вооружённых сил — все эти военнослужащие уже не только подписали контракты, но и прибыли к местам службы.

«То есть они зачислены в войска и в настоящий момент защищают нашу страну», — добавил Медведев.

Он также напомнил, что в 2025 году в ряды ВС РФ вступили более 400 тысяч контрактников, которые пошли защищать Родину по зову сердца, будучи патриотами.

Также Дмитрий Медведев заявил, что текущая ситуация не требует проведения новой волны мобилизации. Комментируя циркулирующие слухи, он подчеркнул, что на этот счёт всегда много недостоверной информации, однако реальной необходимости в дополнительном призыве в настоящий момент нет.