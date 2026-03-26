Медведев посетил Смоленскую область для контроля за гособоронзаказом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Смоленскую область в рамках контроля за выполнением государственного оборонного заказа. Об этом он сообщил в своём канале в Max. На опубликованных кадрах видно, как зампред Совбеза осмотрел предприятие, где выполняют оборонный заказ, а также принял участие во встрече, посвящённой его визиту.

«В рамках контроля за выполнением гособоронзаказа посетил Смоленскую область», — написал Медведев.

Ранее на съезде РСПП Владимир Путин заявил, что государство намерено неукоснительно исполнять все бюджетные обязательства перед гражданами, сохраняя умеренно консервативный подход в финансовой политике. По словам президента, такой курс будет выдержан в бюджетной системе, что гарантирует выполнение социальных гарантий.