Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 апреля, 08:24

Песков: Кремль своевременно сообщает о контактах Путина с Трампом

Кремль сообщает о контактах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по мере их проведения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы даём сообщения, и мой коллега [помощник президента РФ Юрий] Ушаков даёт брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, вся информация о переговорах публикуется официально. Согласно данным Кремля, последний телефонный разговор между лидерами состоялся 9 марта.

Макрон назвал Трампа, Путина и Си Цзиньпина яростными противниками Европы

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что он продолжает контактировать с российским президентом Владимиром Путиным. При этом глава Белого дома не стал вдаваться в детали, отметив, что разговоры у них «действительно бывают».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
