Совбез РФ предрёк скачок цен на продукты в мире из-за блокады Ормузского пролива

Ормузский пролив был основным маршрутом для выводы нефтяных танкеров, а проблемы с его блокадой сразу отразились на стоимости топлива, что вызвало рост цен и на продукты питания. Об этом рассказал журналистам заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

«Если возьмём ближневосточный кризис, Ормузский пролив, через который проходит порядка 20% нефти, то после его закрытия на рынок, по данным международного энергетического агентства, перестаёт поступать порядка 10%. Это приводит к тому, что образуется дефицит», — поделился он.

На данный момент объём углеродного сбыта уменьшился в Евросоюзе тоже на 10% и он сейчас замещается углём. Всё это влияет и на производство удобрений, тем более что идут посевные работы во многих странах. Поэтому стоит ждать и скачка цен на продукты питания в дальнейшем, отметил Шевцов.

Ранее газета Financial Times написала, что иранским танкерам удалось избежать американской блокады. Как минимум 34 судна, некоторые из которых перевозили сырую нефть, успешно миновали ограничения, согласно данным онлайн-трекера. При этом на фоне продолжающейся блокады Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о задержании двух судов, которые пытались пройти через Ормузский пролив.