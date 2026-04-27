27 апреля, 08:56

Совбез РФ предрёк скачок цен на продукты в мире из-за блокады Ормузского пролива

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Ормузский пролив был основным маршрутом для выводы нефтяных танкеров, а проблемы с его блокадой сразу отразились на стоимости топлива, что вызвало рост цен и на продукты питания. Об этом рассказал журналистам заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

«Если возьмём ближневосточный кризис, Ормузский пролив, через который проходит порядка 20% нефти, то после его закрытия на рынок, по данным международного энергетического агентства, перестаёт поступать порядка 10%. Это приводит к тому, что образуется дефицит», — поделился он.

На данный момент объём углеродного сбыта уменьшился в Евросоюзе тоже на 10% и он сейчас замещается углём. Всё это влияет и на производство удобрений, тем более что идут посевные работы во многих странах. Поэтому стоит ждать и скачка цен на продукты питания в дальнейшем, отметил Шевцов.

Пролив в обмен на уран? Иран выдвинул США неожиданное предложение

Ранее газета Financial Times написала, что иранским танкерам удалось избежать американской блокады. Как минимум 34 судна, некоторые из которых перевозили сырую нефть, успешно миновали ограничения, согласно данным онлайн-трекера. При этом на фоне продолжающейся блокады Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о задержании двух судов, которые пытались пройти через Ормузский пролив.

Татьяна Миссуми
