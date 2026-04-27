«10 рентген — и домой»: Почему первые ликвидаторы аварии на ЧАЭС рвались в самые опасные зоны

Многие первые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС не осознавали реальной опасности и сами стремились попасть в наиболее заражённые зоны, где можно было быстрее набрать те самые десять рентген и отправиться домой, к семье, рассказал «Ленте.ру» участник ликвидации последствий катастрофы, председатель Курганской региональной организации «Союз-Чернобыль» Сергей Мишкарев.

По его словам, на некоторых участках разрешалось работать лишь по две минуты в сутки, а суммарная доза облучения должна была достигать 10 рентген, этот порог тогда считался безопасным для пребывания в зоне ЧАЭС. Информации об аварии у ликвидаторов было крайне мало, поэтому подлинные масштабы последствий просто не осознавались. Многие заблуждались относительно грозящей им опасности, резюмировал собеседник издания.

Ранее работавшая в Чернобыле медсестра рассказала, что после возвращения из зоны отчуждения её жизнь кардинально не изменилась, однако у неё возникли проблемы со здоровьем. Врачи настоятельно рекомендовали ей отложить рождение ребёнка, тем не менее, после родов здоровье заметно ухудшилось.