В Минцифры связали с риском перехвата данных блокировку доступа к сервисам с VPN
Большинство российских онлайн-платформ блокируют или ограничивают доступ пользователям, использующим VPN-соединение, ради безопасности. Об этом сообщило Министерство цифрового развития в своём канале на платформе «Макс».
В ведомстве пояснили, что такая мера вводится ради безопасности персональных данных, которые граждане вводят на сайтах и в приложениях — в первую очередь это касается государственных сервисов, где хранятся сведения о россиянах.
«Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — добавили в Минцифры.
Если пользователь не подключал VPN, но всё равно видит предупреждение о необходимости его отключить, ведомство советует обращаться в службу поддержки соответствующего ресурса. На портале «Госуслуги» в ближайшее время появится специальная кнопка для жалоб на ложное срабатывание такой блокировки.
