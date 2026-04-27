Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 09:13

В Минцифры связали с риском перехвата данных блокировку доступа к сервисам с VPN

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Большинство российских онлайн-платформ блокируют или ограничивают доступ пользователям, использующим VPN-соединение, ради безопасности. Об этом сообщило Министерство цифрового развития в своём канале на платформе «Макс».

В ведомстве пояснили, что такая мера вводится ради безопасности персональных данных, которые граждане вводят на сайтах и в приложениях — в первую очередь это касается государственных сервисов, где хранятся сведения о россиянах.

«Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — добавили в Минцифры.

Суды взяли VPN на карандаш: кого и как накажут за обход блокировок в 2026 году

Если пользователь не подключал VPN, но всё равно видит предупреждение о необходимости его отключить, ведомство советует обращаться в службу поддержки соответствующего ресурса. На портале «Госуслуги» в ближайшее время появится специальная кнопка для жалоб на ложное срабатывание такой блокировки.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минцифры РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar