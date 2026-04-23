Суды взяли VPN на карандаш: кого и как накажут за обход блокировок в 2026 году Оглавление Что случилось: суды признали VPN отягчающим обстоятельством Первые прецеденты: дела в Новомосковске и Ухте Что изменилось в законе: поправки в статью 63 УК РФ Кому грозит усиление ответственности и за какие преступления Мнение экспертов: что говорят юристы Часто задаваемые вопросы (FAQ) Грозит ли наказание за использование VPN в России? Что будет, если пользоваться VPN в России в 2026 году? Какая в России судебная практика по VPN? Заключение Российские суды стали признавать использование VPN отягчающим обстоятельством. Первые приговоры: 1,8 и 3 года колонии. Кому грозит усиление ответственности и что изменилось в законе. 23 апреля, 09:05 Ответственность в 2026 году за использование VPN в России: судебная практика и ответ юриста.

Российские суды начали применять новую норму УК РФ: использование VPN-сервисов теперь признаётся отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Первые приговоры уже вынесены — в Тульской области и Коми. Рассказываем, кому грозит усиление ответственности и как это работает на практике.

Что случилось: суды признали VPN отягчающим обстоятельством

Суды в разных регионах страны начали применять новую норму Уголовного кодекса РФ. Теперь они признают отягчающим обстоятельством совершение преступления с использованием «программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен». Применение VPN-сервисов теперь добавляет срок преступникам.

При этом сама установка приложения на смартфон или компьютер не наказуема — суды накажут строже лишь за действия, которые нарушитель совершил уже после обхода блокировок. В разных регионах норму уже применили на практике.

Первые прецеденты: дела в Новомосковске и Ухте

Впервые средства обхода блокировок признали отягчающим обстоятельством в декабре 2025 года в городе Новомосковске Тульской области. Тогда районный суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Его приговорили к 1,8 года колонии общего режима за покушение на незаконное приобретение наркотического средства в крупном размере (статья 228 УК РФ).

За два месяца до суда молодой человек использовал VPN-приложение, чтобы со своего телефона получить доступ к заблокированному в России сайту, на котором продавались запрещённые вещества. Там он заказал вещество, оплатил покупку и получил координаты закладки. В приговоре Новомосковский районный суд сослался на пункт «ф» части первой статьи 63 УК РФ и квалифицировал применение VPN как отягчающее обстоятельство.

Второй аналогичный случай произошёл в феврале 2026 года в Республике Коми. Подсудимый также использовал средства обхода блокировок, чтобы попасть на даркнет-площадку и оплатить товар.

Суд учёл использование VPN при совершении преступления и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. При этом смартфон признали средством совершения преступления и из-за этого конфисковали в доход государства.

Что изменилось в законе: поправки в статью 63 УК РФ

В прошлом году российские власти внесли поправки в Уголовный кодекс. Статью 63 дополнили пунктом «ф», согласно которому отягчающим обстоятельством признаётся «совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Формулировка намеренно обтекаемая — под это определение подпадают классические VPN-сервисы, а также браузер Tor и прокси-соединения. При этом само по себе использование любого из этих средств обхода блокировок не наказуемо — новая норма даёт суду возможность назначить более строгое наказание только при совершении другого преступления.

Федеральный закон № 282-ФЗ от 31 июля 2025 года вступил в силу 1 сентября прошлого года. Акт не имеет обратной силы, а значит, норма статьи 63 УК РФ о VPN не может применяться к преступлениям, которые совершены до этой даты.

Кому грозит усиление ответственности и за какие преступления

Пользователям VPN-сервисов и прокси-серверов не стоит беспокоиться. В зоне риска с учётом нового положения УК РФ оказались, в первую очередь, обвиняемые по наркотическим и экстремистским статьям, а также за совершение преступлений в сфере компьютерной информации.

Случаи в Тульской области и Республике Коми связаны с приобретением запрещённых веществ. Это объясняется тем, что покупка наркотиков через даркнет-площадки и теневые маркетплейсы почти всегда требует обхода блокировок Роскомнадзора.

В делах о преступлениях экстремистской направленности (статьи 205.2, 280, 282 УК РФ и смежные) новый пункт пока не применялся. Однако преступники могут, например, размещать противоправный контент на заблокированных платформах и сайтах. Это будет объективной стороной деяния. В свою очередь, использование VPN для обхода блокировок суды учтут при назначении более строгого наказания.

Третья потенциальная группа риска — обвиняемые в совершении преступлений в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ). Это может быть, например, неправомерный доступ к охраняемой законом информации (статья 272), создание и распространение вредоносных программ (стать 273) или нарушение правил эксплуатации средств хранения и обработки данных (статья 274). Злоумышленник может использовать VPN для того, чтобы скрыть свой реальный IP-адрес и остаться анонимным при хакерской атаке, взломе аккаунтов или краже данных. Тогда применение средств обхода блокировок можно квалифицировать одновременно и как способ совершения преступления, и как отягчающее обстоятельство.

Мнение экспертов: что говорят юристы

Юристы подчёркивают, что само по себе использование средств обхода блокировок не наказуемо. Например, эксперты Адвокатского бюро ЕПАМ объясняют, что введение новой нормы продолжает курс законодателя на «криминализацию действий, которые ранее рассматривались лишь как способы совершения и сокрытия преступлений».

«Использование VPN-сервисов и аналогичных программ будет учитываться судами в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, при совершении любого преступления. Принятые поправки не предусматривают привлечения к уголовной ответственности за пользование VPN-сервисами как таковыми, в связи с чем их скачивание и использование для бытовых или личных целей (например, для доступа к иностранным социальным сетям) по-прежнему не является уголовно наказуемым», — констатируют эксперты в документе с подведением итогов уголовно-правовой практики 2025 года.

Юрист Изабелла Атласкирова в беседе с Life.ru отметила, что общий подход вполне соответствует духу времени. В России многие используют VPN в повседневной деятельности — федеральные, региональные и местные органы власти, коммерческие и государственные структуры, обычные граждане. По словам эксперта, сам факт использования не образует правонарушения, и это разумно в контексте общей логики российского уголовного права.

«В статье 63 УК РФ перечислены все обстоятельства, которые у нас расценивают как повышающие общественную опасность содеянного. Правило очень простое: каждое из них свидетельствует, что преступник действует с особой дерзостью, причиняет больший вред. Первые приговоры с использованием нового пункта «ф» показывают, что использование VPN вписывается в категорию способа совершения преступления. Благодаря средствам обхода блокировок преступники сознательно пытаются получить доступ к запрещённым ресурсам и при этом остаться вне поля зрения правоохранителей. Это особенно актуально именно по наркотическим составам», — объяснила Атласкирова.

Адвокат Константин Кудряшов также считает, что от нового положения статьи 63 УК РФ о VPN в большей степени пострадают обвиняемые по статьям 228 и 228.1 УК РФ. Он отмечает, что при задержании с веществами сотрудники полиции изымают и досматривают телефон, а теперь они будут обращать особое внимание на установленные VPN-приложения. Однако, по словам адвоката, есть процессуальные риски. Правонарушители могут догадаться удалить VPN-приложение до задержания. В этом случае доказать факт его использования будет значительно сложнее, но всё же возможно.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Грозит ли наказание за использование VPN в России?

Нет. Нововведение, которое действует с 1 сентября 2025 года, признаёт использование VPN отягчающим обстоятельством, но не отдельным преступлением. Норма применяется лишь при совершении другого преступного деяния и усиливает ответственность.

Что будет, если пользоваться VPN в России в 2026 году?

Пока никаких негативных последствий за использование VPN в быту для россиян нет. В середине апреля это подтвердил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Какая в России судебная практика по VPN?

Пока российские суды вынесли лишь два приговора по «наркотическим» статьям и признали применение VPN отягчающим обстоятельств при покупке запрещённых веществ в крупном размере. При этом суд в Ухте также конфисковал телефон, с которого преступник обходил блокировки, в доход государства.

Заключение

Паника вокруг запрета VPN не имеет под собой юридических оснований — пользоваться сервисами по-прежнему законно. Суды учтут это только при совершении другого преступления. В зоне риска, в первую очередь, обвиняемые по наркотическим и экстремистским статьям, а также в совершении преступлений в сфере компьютерной информации.

Авторы Вячеслав Кокуркин