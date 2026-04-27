27 апреля, 09:29

У пенсионерки из Москвы выманили 7 млн по схеме с домофоном, курьера поймали

В Москве задержан курьер, забравший у пенсионерки более 7 млн рублей.

Полицейские задержали молодого человека, который выступал курьером в схеме телефонных аферистов и забрал у пожилой жительницы Москвы более 7,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным МВД, жертвой стала 63-летняя женщина. Сначала ей позвонили неизвестные и под предлогом замены домофона убедили назвать код из СМС. После этого с ней связались люди, представившиеся госслужащими. Они заявили о необходимости «декларирования денежных средств» и убедили передать наличные через посредника.

Пенсионерка собрала все сбережения, включая валюту, и отдала их прибывшему молодому человеку. Общий ущерб превысил 7,1 млн рублей. Оперативники установили личность участника схемы и задержали его на территории Калужской области. Им оказался 23-летний житель Обнинска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста.

Похожая схема ранее сработала и в Санкт-Петербурге, где жертвой аферистов стал сын предпринимателя. Молодого человека убедили передать сейф с украшениями и наличными на сумму около 55 млн рублей. Сначала ему позвонила женщина, представившаяся медсестрой, и попросила назвать код из СМС.

Милена Скрипальщикова
