На Урале за три месяца депортировали на родину 837 нелегалов

За первые три месяца 2026 года судебные приставы Свердловской области депортировали на родину 837 нелегальных иностранцев. Всех их задержали за нарушение правил пребывания в России, оштрафовали и в принудительном порядке отправили за границу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП.

Все 837 мигрантов признаны виновными по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания). Каждому выписали штраф и судебное постановление о принудительном выдворении. До высылки нарушители находились в специальных центрах временного содержания, а затем приставы довезли их до пунктов пропуска через границу.

Всего с начала года из региона выслали уже больше 900 нелегалов. Общая сумма штрафов превысила 2 миллиона рублей. Темпы депортации выросли вдвое: в 2025 году высылали в среднем 140 человек в месяц, а в 2026-м — уже больше 300.

Депортации происходят на фоне ужесточения миграционной политики на Урале. Только за последние месяцы полиция провела несколько крупных рейдов.

Кроме того, в Госдуме рассматривают несколько законопроектов, которые ужесточают и упорядочивают миграционную политику. Сейчас выдворение из страны как наказание для иностранцев предусмотрено в 22 статьях Кодекса об административных правонарушениях. Предлагается расширить этот список до 43 статей. Законопроект уже на рассмотрении в парламенте, его планируют принять в мае.