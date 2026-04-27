Театр La Fenice со скандалом уволил молодую дирижёрку по приказу Мелони

Венецианский оперный театр La Fenice расторг контракт с новым музыкальным директором Беатриче Венеци, которая должна была вступить в должность в октябре этого года. Об этом говорится в официальном сообщении театра.

Против назначения Венеци сотрудники выступали ещё осенью, считая её неподходящей кандидатурой. В октябре прошлого года они провели забастовку и серию публичных протестов.

«Фонд театра La Fenice объявляет о решении отменить все будущие совместные проекты с маэстро Беатриче Венеци. Решение было принято также после неоднократных и серьёзных публичных заявлений маэстро, которые были оскорбительными и наносили ущерб художественной и профессиональной ценности Фонда театра La Fenice и его оркестра», — говорится в заявлении.

Как пишет газета Corriere della Sera, поводом для расторжения контракта стало интервью дирижёра аргентинской газете La Nacion. Венеци заявила о необходимости привлекать молодую аудиторию, назвала программу выступлений устаревшей и раскритиковала порядок наследования мест в оркестре, которые, по её словам, передаются «от отца к сыну».

В правительстве Италии подчеркнули необходимость защитить репутацию культурного учреждения и восстановить спокойную рабочую атмосферу в театре. По данным Corriere, окончательное согласие на разрыв контракта дала премьер-министр страны Джорджа Мелони.

