Не просто трофей: в ФВВСР объяснили, почему победа россиянок особенно важна

Женская сборная России по водному поло выиграла второй дивизион Кубка мира. В финале турнира на Мальте россиянки обыграли команду Китая со счётом 18:17. Победный мяч был забит на последней секунде встречи. Благодаря этому сборная России не только завоевала трофей, но и вышла в суперфинал Кубка мира.

Руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков назвал победу ценной для всей страны. В разговоре с «СЭ» он отметил, что водное поло стало первым командным видом спорта, где российская сборная выступила на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном.

По словам Фесикова, спортсменки проявили характер в игре против многократных чемпионок Азии. Он подчеркнул, что матч с Китаем стал проверкой для российской команды на фоне возвращения к международным стартам. Функционер также заявил, что сборная доказала свой уровень в борьбе с одной из сильнейших команд мира. Теперь команда продолжит подготовку к финальному этапу турнира.

В суперфинал Кубка мира вышли обе финалистки второго дивизиона — Россия и Китай. Решающий этап соревнований пройдёт в июле 2026 года в Сиднее.

Сборная России по водному поло — одна из сильнейших в мире. Однако из-за длительного отстранения и, как следствие, отсутствия рейтинга спортсменкам пришлось выступать в дивизионе B.