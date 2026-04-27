Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 10:35

В Тюменской области запретили публиковать данные о БПЛА и работе ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Власти Тюменской области ввели запрет на публикацию фото и видео, связанных с применением беспилотников и их последствиями. Решение принято региональным правительством, сообщили в информационном центре области.

Под ограничение попадают любые материалы в СМИ и интернете, фиксирующие применение беспилотных воздушных судов. Также запрещена съёмка и публикация кадров работы систем противодействия БПЛА, включая средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Отдельно под запрет попадают изображения мест падения дронов и последствий их использования, а также информация, по которой можно определить тип аппарата, маршрут полёта или место запуска. Кроме того, нельзя распространять данные о характере повреждений объектов и факте их поражения.

«Запрет вводится в целях исполнения решений оперативного штаба и направлен на предотвращение распространения информации, которая может быть использована во вред безопасности», — говорится в сообщении.

На Белгородчине при атаках ВСУ пострадала женщина, повреждены соцобъекты

Ранее сообщалось, что после украинской атаки на Севастополь всех пострадавших доставили в городскую больницу №1, где им оказали медицинскую помощь. Состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести, при этом угрозы для жизни нет.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Общество
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar