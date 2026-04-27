Песков заявил, что Путин сегодня выступит на Совете законодателей

Президент Владимир Путин в понедельник выступит на Совете законодателей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Сегодня глава государства работает в Северной столице, у него насыщенная программа.

«Президент <...> выступит на Совете законодателей. В Таврическом дворце традиционно проходит это мероприятие ежегодно, так же будет и на этот раз», — рассказал Песков.

Также сегодня Владимир Путин проведёт переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Встреча пройдёт в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.