Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 12:58

В НЦ «Россия» открылся диалог «Будущее мира» с участием экспертов из 40 стран

Обложка © Telegram/Национальный центр «Россия»

В Национальном центре «Россия» стартовал II Открытый диалог «Будущее мира. Платформа глобального роста». Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин заявил, что сегодня разговор о будущем — это уже не про анализ, а про действия и ответственность за принятые решения.

«Нам нужны предложения, как раскрывать потенциал человека, как использовать технологии для развития, как формировать устойчивую среду и как укреплять связанность мира в новых условиях. В этом и состоит логика нашей площадки. Открытый диалог собирает людей из разных стран, поколений и культур» — рассказал Орешкин.

Мероприятие объединяет экспертов, исследователей и авторов идей из более чем 40 стран. Площадка позиционируется как пространство, где новая повестка формируется через диалог, в котором важны разные взгляды, опыт и подходы. Трансляция церемонии открытия доступна на официальном сайте.

«Реальная демографическая катастрофа»: Орешкин заявил о тектонических изменениях на Земле
«Реальная демографическая катастрофа»: Орешкин заявил о тектонических изменениях на Земле

Ранее заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил, что экономическая ситуация в России сегодня складывается непросто. По его словам, основными причинами являются нехватка ресурсов и квалифицированных кадров, которые мешают экономическому развитию.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Максим Орешкин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar