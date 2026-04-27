В НЦ «Россия» открылся диалог «Будущее мира» с участием экспертов из 40 стран

В Национальном центре «Россия» стартовал II Открытый диалог «Будущее мира. Платформа глобального роста». Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин заявил, что сегодня разговор о будущем — это уже не про анализ, а про действия и ответственность за принятые решения.

«Нам нужны предложения, как раскрывать потенциал человека, как использовать технологии для развития, как формировать устойчивую среду и как укреплять связанность мира в новых условиях. В этом и состоит логика нашей площадки. Открытый диалог собирает людей из разных стран, поколений и культур» — рассказал Орешкин.

Мероприятие объединяет экспертов, исследователей и авторов идей из более чем 40 стран. Площадка позиционируется как пространство, где новая повестка формируется через диалог, в котором важны разные взгляды, опыт и подходы. Трансляция церемонии открытия доступна на официальном сайте.