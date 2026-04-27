Ростехнадзор наделили новыми полномочиями и лишили ряда старых: что изменилось

Кабмин России утвердил изменения, которые пересматривают набор полномочий Ростехнадзора и перераспределяют часть его функций. Согласно постановлению правительства от 14 апреля 2026 года № 409, ведомство больше не будет устанавливать требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

Также из его компетенции исключено ведение указанного реестра. Дополнительно Ростехнадзор лишён полномочий по проведению проверок и инспекций соблюдения нормативных требований как у юридических, так и у физических лиц в этой сфере.

При этом часть функций за ведомством сохранена и даже расширена. Теперь на Ростехнадзор возложена задача подтверждения готовности работников к выполнению трудовых обязанностей в сфере электроэнергетики.

Ранее в России был принят закон, усиливающий роль Федеральной антимонопольной службы в регулировании тарифов на электроэнергию на региональном уровне. Новые нормы направлены на стабилизацию тарифного регулирования в субъектах страны и быстрое устранение нарушений в этой сфере.