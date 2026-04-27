Расчёты российской ПВО за сутки сбили 114 беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны РФ за сутки уничтожили десятки воздушных целей, включая более 100 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, за прошедшие сутки расчёты ПВО отработали по большому количеству воздушных целей. Помимо беспилотников, были перехвачены также две управляемые авиационные бомбы. Итоговое число уничтоженных беспилотных летательных аппаратов составило 114 за одни сутки.

Ранее сообщалось об ударе российской авиации по объектам украинских формирований в районе населённого пункта Любицкое под Запорожьем. В результате применения тяжёлых фугасных авиационных бомб был поражён командный пункт 210-го отдельного штурмового полка ВСУ.