Российская армия освободила Таратутино и Ильичовку
ВС России освободили два населённых пункта, сообщило Минобороны. Речь идёт о Таратутино в Сумской области и Ильичовке в Донецкой Народной Республике.
«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населённым пунктом Таратутино... Подразделения группировки войск «Запад» решительными действиями освободили населённый пункт Ильичовка», — сообщили в военном ведомстве.
Ранее стало известно о поражении командного пункта 210-го отдельного штурмового полка ВСУ в Запорожской области. Удар наносился ФАБами.
