Малышева о Пиманове: 30 лет моей жизни – это дружба с Лёшей

Телеведущая Елена Малышева приехала на прощание с коллегой и другом, бессменным лицом программы «Человек и закон» Алексеем Пимановым. В беседе с журналистами она призналась, что смерть Пиманова для неё — «вырванное сердце».

«Порядочный, честный, доброжелательный, добрый по-человечески, по-мужски красивый. 30 лет моей жизни – это дружба с Лёшей. Для меня это вырванное сердце», — отметила телеведущая.

Елена Малышева об Алексее Пиманове. Видео © Life.ru

Напомним, 27 апреля в Москве прощаются с телеведущим, бессменным лицом программы «Человек и закон» Алексеем Пимановым. Он скоропостижно скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал инфаркт.