Блогер Дмитрий Портнягин не смог добиться отмены запрета на интернет

Столичный суд не стал изменять меру пресечения блогеру Дмитрию Портнягину, который обвиняется в отмывании денежных средств. Хотя защита просила смягчить меру и разрешить ему пользоваться интернетом. Об этом рассказали в пресс-службе самой судебной инстанции.

«Мосгорсуд 27 апреля 2026 года рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Тверскского районного суда города Москвы о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Портнягина Дмитрия Сергеевича», — сказано в тексте.

В итоге Апелляционной инстанцией Московского городского суда постановление в отношении Портнягина оставлено без изменения.