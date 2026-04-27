Блогер Дмитрий Портнягин не смог добиться отмены запрета на интернет
Обложка © пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Столичный суд не стал изменять меру пресечения блогеру Дмитрию Портнягину, который обвиняется в отмывании денежных средств. Хотя защита просила смягчить меру и разрешить ему пользоваться интернетом. Об этом рассказали в пресс-службе самой судебной инстанции.
«Мосгорсуд 27 апреля 2026 года рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Тверскского районного суда города Москвы о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Портнягина Дмитрия Сергеевича», — сказано в тексте.
В итоге Апелляционной инстанцией Московского городского суда постановление в отношении Портнягина оставлено без изменения.
Как сообщалось ранее, задолженность блогера Дмитрия Портнягина, основателя «Клуба 500» по прозвищу «Трансформатор», перед Федеральной налоговой службой (ФНС) выросла до 833 миллионов рублей. Одновременно с этим у предпринимателя накопились проблемы в судах. Против его компании сейчас рассматривается десять арбитражных дел на общую сумму около 10 миллионов рублей. Сейчас Портнягину грозит до пяти лет колонии по делу о легализации денежных средств.
