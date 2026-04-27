Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 11:12

Блогер Дмитрий Портнягин не смог добиться отмены запрета на интернет

Обложка © пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Столичный суд не стал изменять меру пресечения блогеру Дмитрию Портнягину, который обвиняется в отмывании денежных средств. Хотя защита просила смягчить меру и разрешить ему пользоваться интернетом. Об этом рассказали в пресс-службе самой судебной инстанции.

«Мосгорсуд 27 апреля 2026 года рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Тверскского районного суда города Москвы о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Портнягина Дмитрия Сергеевича», — сказано в тексте.

В итоге Апелляционной инстанцией Московского городского суда постановление в отношении Портнягина оставлено без изменения.

Толстой, дорожка и страх: Митрошина честно рассказала о своих буднях под арестом
Толстой, дорожка и страх: Митрошина честно рассказала о своих буднях под арестом

Как сообщалось ранее, задолженность блогера Дмитрия Портнягина, основателя «Клуба 500» по прозвищу «Трансформатор», перед Федеральной налоговой службой (ФНС) выросла до 833 миллионов рублей. Одновременно с этим у предпринимателя накопились проблемы в судах. Против его компании сейчас рассматривается десять арбитражных дел на общую сумму около 10 миллионов рублей. Сейчас Портнягину грозит до пяти лет колонии по делу о легализации денежных средств.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar