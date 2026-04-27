27 апреля, 11:37

Более 4 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

Обложка © ТАСС / Игорь Онучин

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов — собрано более 4,1 тыс. кубометров загрязнённого грунта и водомазутной смеси. По данным оперативного штаба Краснодарского края, к ликвидации последствий привлекли дополнительные силы, очистка идёт сразу на нескольких участках.

«С трёх участков проведения работ собрано 4 165 кубометров загрязнённого нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси. Работы продолжают непосредственно на территории морского терминала, откуда произошла утечка в результате атаки БПЛА киевского режима», — говорится в сообщении.

Основные работы сосредоточены на территории терминала и в устье реки Туапсе, где организована система боновых заграждений и установлена нефтеловушка. Для предотвращения распространения загрязнения в акватории специалисты установили шесть каскадов защитных барьеров.

Загрязнённые нефтепродуктами массы извлекают из воды с помощью экскаваторов, а также продолжают собирать вдоль береговой линии в круглосуточном режиме. Дополнительно на центральном пляже города развернули ещё около 700 метров боновых заграждений, чтобы не допустить расширения нефтяного пятна в море.

Кондратьев: Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован

Ранее сообщалось, что на фоне ликвидации последствий разлива в районе Туапсе регулярные проверки акватории Чёрного моря не выявляли загрязнений. Обследования в районе порта и морского терминала проводились в постоянном режиме 21–23 апреля.

Милена Скрипальщикова
